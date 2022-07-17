Подоляк: Портрет современной россии – это медведев. Маленький забытый человек

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере отреагировал на очередные "угрозы" бывшего президента рф медведева.

"Портрет современной россии – это Дмитрий Медведев, угрожающий кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость.

"Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?", - написал Михаил Подоляк.