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Подоляк: Портрет современной россии – это медведев. Маленький забытый человек

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Ответ советника ОП на очередные больные высказывания российского политика

Подоляк: Портрет современной россии – это медведев. Маленький забытый человек

фото из свободных источников

Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере отреагировал на очередные "угрозы" бывшего президента рф медведева.

"Портрет современной россии – это Дмитрий Медведев, угрожающий кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость.

"Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?", - написал Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня медведев заявил, что в случае ударов Украины по Крымскому мосту или чего-то подобного, для всех наступит "судный день". Отказ же НАТО признавать Крым российским может привести к "прямому нападению" по словам Медведева.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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