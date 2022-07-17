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Дом офицеров в Виннице не будет снесен

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Будет демонтаж аварийных конструкций

Дом офицеров в Виннице не будет снесен

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Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов опроверг информацию о том, что Дом офицеров будет снесен.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов.

Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом устойчивости Винницы”, – прокомментировал Борзов.

Напомним, по последним данным после российских ракетных обстрелов в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 - в тяжелом, еще 4 - в критическом состоянии.

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В статье: война с Россией
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