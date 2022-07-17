Дом офицеров в Виннице не будет снесен
Будет демонтаж аварийных конструкций
Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов опроверг информацию о том, что Дом офицеров будет снесен.
"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов.
Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом устойчивости Винницы”, – прокомментировал Борзов.
Напомним, по последним данным после российских ракетных обстрелов в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 - в тяжелом, еще 4 - в критическом состоянии.
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