Дом офицеров в Виннице не будет снесен

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов опроверг информацию о том, что Дом офицеров будет снесен.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом устойчивости Винницы”, – прокомментировал Борзов.

Напомним, по последним данным после российских ракетных обстрелов в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 - в тяжелом, еще 4 - в критическом состоянии.