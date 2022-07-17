Ермак: Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал то, что Саудовская Аравия по просьбе США увеличит добычу нефти .

"Решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей, до 13 млн в день, поможет несколько снизить мировые цены, а также уменьшить российские доходы.

Впрочем, сейчас очень важно, чтобы мировые лидеры, несмотря на трудности, смогли договориться об ограничении цены на российскую нефть. Это идея, которую предлагала группа Макфола-Ермака как временную меру перед тотальным эмбарго. Её продвигают США.

"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без государства-террориста россии", - подчеркнул руководитель ОП", — заявил Ермак.