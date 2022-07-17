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Ермак: Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует

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Руководитель ОП о решении Саудовской Аравии и США

Ермак: Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует

фото из свободных источников

Новина українською

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал то, что Саудовская Аравия по просьбе США увеличит добычу нефти.

"Решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей, до 13 млн в день, поможет несколько снизить мировые цены, а также уменьшить российские доходы.

Впрочем, сейчас очень важно, чтобы мировые лидеры, несмотря на трудности, смогли договориться об ограничении цены на российскую нефть. Это идея, которую предлагала группа Макфола-Ермака как временную меру перед тотальным эмбарго. Её продвигают США.

"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без государства-террориста россии", - подчеркнул руководитель ОП", — заявил Ермак.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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