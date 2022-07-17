Гайдай: Те, кто хотел "русский мир", с радостью стоят за хлебом, живут без света, воды и газа
О ситуации в Луганской области
facebook.com/sergey.gaidai.loga
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 17 июля.
"Более недели назад шойгу доложил о полном захвате Луганщины, но на небольшой территории области ВСУ и по сей день наносят урон россиянам.
Выехать из оккупированных городов и сел можно либо через Россию, либо через один из населенных пунктов Харьковщины. Желающие получить "русский мир" с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа.
Запустить завод "Азот" россияне не в состоянии. Они приглашают рабочих для "восстановления" производства, которые потом получат повестки", – рассказал Гайдай.
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