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Зеленский: После терактов в Виннице, Николаеве и т.д. давление нужно усиливать

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Президент переговорил с лидером Канады

Зеленский: После терактов в Виннице, Николаеве и т.д. давление нужно усиливать

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.

После терактов в Виннице, Николаеве, Временном Яру и т.д. давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
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