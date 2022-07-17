Зеленский: После терактов в Виннице, Николаеве и т.д. давление нужно усиливать

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.

После терактов в Виннице, Николаеве, Временном Яру и т.д. давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский в своем твиттере.