Зеленский: После терактов в Виннице, Николаеве и т.д. давление нужно усиливать
Президент переговорил с лидером Канады
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.
После терактов в Виннице, Николаеве, Временном Яру и т.д. давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский в своем твиттере.
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Источник:Twitter ZelenskyyUa
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