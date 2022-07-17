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Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

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Обновлено
(4 голосов)

Венедиктову и Баканова

Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

Новина українською

Сегодня, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в указе Владимира Зеленского.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.

Кто будет исполнять обязанности главы СБУ пока неизвестно.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
17.07.2022 в 23:02
А призначив ще гірших.
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0
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
17.07.2022 в 22:53
Лишь бы от ермака отстали
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0
-1
sasha_lv (Львів)
17.07.2022 в 22:12
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0
0

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