Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

Сегодня, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в указе Владимира Зеленского.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.

Кто будет исполнять обязанности главы СБУ пока неизвестно.