Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
Венедиктову и Баканова
Сегодня, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в указе Владимира Зеленского.
Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.
Кто будет исполнять обязанности главы СБУ пока неизвестно.
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
17.07.2022 в 23:02
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хутин пуйло 88 (Десь там)
17.07.2022 в 22:53
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sasha_lv (Львів)
17.07.2022 в 22:12
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