Зеленский уволил Баканова по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее жертвы"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Статья 47 относится к Разделу III: "Взыскания за нарушение военной дисциплины". В частности, в ней отмечается:

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей.

Решение об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей принимается прямым командиром (начальником).

Об этом факте выдается в трехдневный срок со дня принятия должностным лицом такого решения письменный приказ о проведении служебного расследования.

Продолжительность отстранения от выполнения служебных обязанностей не должна превышать продолжительности служебного расследования и времени, необходимого для принятия командиром (начальником) решения по результатам такого расследования.

Приказ об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей отменяется, если по результатам служебного расследования основания для принятия такого решения не подтвердились или принято решение о привлечении совершившего правонарушения военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

В случае отказа или уклонения от обязательного медицинского осмотра, а также появления на службе в состоянии опьянения отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей, может совершить непосредственный или прямой начальник, о чем немедленно докладывается в порядке подчиненности с указанием причин и обстоятельств устранения.

Командир (начальник), отстранивший подчиненного от исполнения служебных обязанностей без достаточных оснований, несет за это ответственность".

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский уволил со своих должностей главу СБУ Ивана Баканова и Генпрокурора Ирину Венедиктову.

Ожидается, что причины решения Зеленский объяснит во время вечернего обращения.