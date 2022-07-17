Зеленский: Конкретные действия и бездействие каждого работника в секторе безопасности будут оценены

Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение по итогам 144 дня войны и прокомментировал свое решение на счет увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

"Сегодня я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины.

Я посетил прифронтовые регионы – самые сложные. Лично разбирался с деятельностью в том числе и правоохранительных органов. По результатам этого, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения по региональным руководителям сектора безопасности – Херсон, Харьков. Конкретные действия и любое бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и правоохранительных органах будут оценены.

Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Моя позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должна привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя.

Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", – рассказал Зеленский.