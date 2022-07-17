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"Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором

Общие новости
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(4 голосов)

Алексея Симоненко легко найти на "Миротворце"

"Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял решение отстранить из занимаемой должности Генпрокурора Ирину Венедиктову. На вакантную должность Зеленский положил исполнение обязанностей на Алексея Симоненко, чей профиль есть на сайте "Миротворец".

Вот список преступлений Симоненко от "Миротворца".

  • осознанные действия, направленные на разрушение правоохранительной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней.
  • соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц.
  • соучастник преступлений против Украины и ее граждан.
  • сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины.
  • превышение служебных полномочий.
  • организатор фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко", кримінальне провадження №22016130000000212

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
17.07.2022 в 23:00
Ну організатор справи проти Порошенка-свой чєловєк для зєлі.
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Spokoyno (Київ)
17.07.2022 в 23:26
Саме смішно, що і він НІЧОГО зробити не зможе і отримає під зад коліном. Бо ПОП ще той "кум"... Сам у кримінал не вплутається, і юрбу кваліфікованих захисників має, що будь-кого відмажуть! А якщо "печерний суд" щось втворить, то міжнародний виправдає і ще Україна буде платити за політичні гоніння.
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0
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Zapp Brannigan (Київ)
17.07.2022 в 23:30
Та не дійде до міжнародного суду... Уже ж взимку наш суд намагався, потім був дзвіночок з Держдепу із наполегливою рекомендацією дядька Джо не чіпати його друга Петра. І все закінчилося особистим зобов'язанням, яке потім не продовжили...
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