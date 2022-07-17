"Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
Алексея Симоненко легко найти на "Миротворце"
Скріншот з відео
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял решение отстранить из занимаемой должности Генпрокурора Ирину Венедиктову. На вакантную должность Зеленский положил исполнение обязанностей на Алексея Симоненко, чей профиль есть на сайте "Миротворец".
Вот список преступлений Симоненко от "Миротворца".
- осознанные действия, направленные на разрушение правоохранительной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней.
- соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц.
- соучастник преступлений против Украины и ее граждан.
- сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины.
- превышение служебных полномочий.
- организатор фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко", кримінальне провадження №22016130000000212
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гайдай: Те, кто хотел "русский мир", с радостью стоят за хлебом, живут без света, воды и газа
- Короли Персидского залива: кто из украинцев до Ярмоленко играл на Ближнем Востоке
- Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
17.07.2022 в 23:00
Ответить
+1
-1
Spokoyno (Київ)
17.07.2022 в 23:26
Ответить
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
17.07.2022 в 23:30
+1
0