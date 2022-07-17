"Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором

Та не дійде до міжнародного суду... Уже ж взимку наш суд намагався, потім був дзвіночок з Держдепу із наполегливою рекомендацією дядька Джо не чіпати його друга Петра. І все закінчилося особистим зобов'язанням, яке потім не продовжили...