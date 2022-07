NaVi стали серебрянными призерам Intel Extreme Masters Cologne 2022

В период с 5-го по 17-е июля проходил турнир по дисциплине CS:GO - Intel Extreme Masters Cologne 2022. Призовой фонд соревнования составлял 1 млн долларов.

Сегодня, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в гранд-финале уступила для команды FaZe со счетом 2:3 (серия проходила в формате "Best of 5"):

Таким образом, "рожденные побеждать" получили серебрянные медали турнира и заработали 180 тысяч долларов. В свою очередь "фейзы" в качестве чемпиона получили 400 000 долларов.

Также примечательно, что это поражение стало первым для Natus Vincere в финале в Кельне - до этого украинская команда одержала победы в 2018 и 2021 годах.

Лучшим игроком турнира стал украинец Александр "s1mple" Костилев. Снайпер NaVi получил награду MVP турнира IEM Cologne в рекордный 3-й раз.

