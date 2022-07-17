Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении по итогам дня рассказал о работе в сфере безопасности нашей страны и преступлениях, совершаемых против суверенитета Украины.

"Зарегистрировано 651 уголовное дело по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал Зеленский.

Также глава украинского государства прокомментировал задержание бывшего руководителя СБУ в Крыму Олега Кулинича.

"Работниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. Собрано достаточно доказательств для уведомления этого лица о подозрении в государственной измене. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, что работало в интересах россии", - заявил президент.