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Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы

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651 уголовное дело по государственной измене

Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении по итогам дня рассказал о работе в сфере безопасности нашей страны и преступлениях, совершаемых против суверенитета Украины.

"Зарегистрировано 651 уголовное дело по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал Зеленский.

Также глава украинского государства прокомментировал задержание бывшего руководителя СБУ в Крыму Олега Кулинича.

"Работниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. Собрано достаточно доказательств для уведомления этого лица о подозрении в государственной измене. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, что работало в интересах россии", - заявил президент.

Напомним, сегодня Зеленский уволил со своих должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главу СБУ Ивана Баканова.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
17.07.2022 в 23:52
Я готов! Когда зарплата?
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