Зозуля: Для меня нет хороших россиян. Все они причастны, все подонки

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал о своем отношении к россиянам.

"Говорят: "Давайте найдем где-нибудь в россии "хороших русских". Для меня после всего этого нет хороших россиян. Все они причастны. Не хочется материться, но для меня они все подонки. Есть люди, которые говорят: "Да я против войны! То путин, то не я!". А когда идут выборы, они идут на участки и ставят галочку возле того придурка.

Многие говорили: "Я живу в Испании уже 20 или 30 лет, при чем здесь я?" Да при этом. Когда идет голосование за президента, то у вас очереди в посольствах. И все голосуют за путина. А потом кричат, что мы не виноваты. Они все причастны.

Если бы наш президент сошел с ума и что-то такое натворил, то завтра у нас был бы Майдан. Янукович почувствовал это на себе. Мы бы все вышли и стояли бы до конца, потому что у нас такой характер. У нас есть Небесная Сотня. Нас убивали за нашу свободу, чтобы прогнать этот отброс туда к ним. Мы умирали и сейчас умираем за свою независимость. А у них такого нет: "Что мы сделаем? Мы выйдем, нас свяжут".

Бывший капитан сборной россии Игорь Денисов сказал о своей позиции и что ему? Не убили, не усадили. А у них есть отмазка, что посадят. Ты скажи сначала. Ну обосранные, нечего говорить.

Мы совсем разные народы. Говорят, мы братья, но мы никогда не были ими. У нас разный менталитет. Да, у нас половина страны разговаривала на русском языке, но сейчас все мы переходим на украинский. Они с 2014 года кричали, что "ущемляют русский язык". Да я говорил по-русски, и никто нас не притеснял – никогда в жизни. Если уже Евгений Селезнев перешел на украинский, то, значит, блин, уже должно быть стыдно всем, кто говорит по-русски.

А я их никогда не прощу. Буду воспитывать детей так, чтобы они знали и тоже их не прощали – даже когда меня не будет. Буду делать так, чтобы мои дети и их дети и все поколения Зозуль проклинали российскую федерацию", - рассказал Зозуля.