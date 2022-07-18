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Заявка Динамо, разгром от Зари, еще один новичок Кривбасса. Главные новости за 17 июля

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А также контракт Сидорчука и большой трансфер Манчестер Юнайтед

Заявка Динамо, разгром от Зари, еще один новичок Кривбасса. Главные новости за 17 июля

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за 17 июля

Динамо объявило заявку на матч с Фенербахче

Уже в среду, 20 июля, киевская команда стартует в еврокубках – во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов встретится с представителем Турции. В воскресенье "Динамо" опубликовало список готовящихся к игре игроков. В нем присутствуют два легионера – Кендзера и Вербич – и семь игроков, которые идут по списку Б (из молодежной команды). Заметим, что в заявку также попал вернувшийся в клуб после аренды Владислав Супряга.

Капитан Динамо продлил контракт с клубом

Понимая, что в ближайшее время заманить новых игроков в Украину будет тяжело, "Динамо" решило обезопасить себя от потери лидера – Сергей Сидорчук продлил соглашение с клубом еще на три года. Заметим, что хавбек присоединился к бело-синим в 2013 году, с тех пор он принял участие в 282-х матчах, в которых забил 20 голов.

Заря узнала потенциальных соперников по ЛК

В понедельник, 18 июля, в 15:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Конференций. Традиционно накануне были образованы группы команд, сформирующие пары. Самым сложным вариантом для "Заря" выглядит греческий "Панатинайкос". Также выпасть могут победители пар "Сепси" – "Олимпия", "Влажния" – "Университатя", "Копер" – "Вадуц", "Петрокуб" – "Лачи". Аналогичный список сформирован для "Ворсклы", правда, сначала нужно пройти шведский АИК.

Луганчане обыграли поляков, Металлист сильнее турок

Заря в воскресенье сыграла товарищеский матч с польской "Короной" и победила 4:1. Голами отличились Кристиан, Байрук, Матеус и Хлань. "Металлист" благодаря голу Байдалова одолел турецкий "Бодрумспор". "Ингулец" тем временем обыграл "Кривбасс" – судьбу встречи решил единственный гол, забитый потенциальным новичком в компенсированное время.

Кривбасс арендовал динамовца

Клуб из Кривого Рога объявил, что в его команде в следующем сезоне будет играть 19-летний воспитанник академии "Динамо" (Киев) Назар Волошин. Парень еще не играл на взрослом уровне, но неплохо проявил себя в Юношеской лиге УЕФА – в прошлом сезоне он сыграл в семи матчах, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Родной позицией Волошина является правый фланг атаки.

МЮ дорого покупает защитника

Клуб из Манчестера объявил о достижении договоренности с "Аяксом" по трансферу 24-летнего аргентинского защитника Лисандро Мартинеса. Ему предстоит пройти медосмотр и подписать личный контракт. По информации СМИ, главную роль в переходе сыграл новый тренер МЮ Эрик Тен Хаг, работавший с Мартинесом в Амстердаме. Манкунианцам пришлось заплатить 55 млн. евро.

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