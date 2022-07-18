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Украинские воины ударили по вражеским складам в Херсонской и Луганской областях

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Хлопок!

Украинские воины ударили по вражеским складам в Херсонской и Луганской областях

УНИАН

Новина українською

В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту и скоплению живой силы врага, об этом сообщает оперативное командование "Юг". Украинские штурмовики дважды нанесли огневой удар по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

Во временно оккупированной Новой Каховке ночью и утром были слышны взрывы. Очередной "хлопок" произошел на складе БК россиян. Об этом в социальных сетях сообщают жители Новой Каховки. Местные жители слышат не только взрывы. Некоторые могли наблюдать "фейерверки" – запасы орков взрывались и детонировали. Также ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл орков в Луганской области, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай. Оккупанты потеряли несколько складов и командный центр.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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