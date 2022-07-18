ВСУ отразили российские штурмы в районах восьми населенных пунктов - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 18 июля, сообщает, что Украинская Армия отразила несколько попыток врага продвинуться вперед.

В частности:

на Донецком направлении отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка;

на Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели, поэтому отошли;

на Запорожском направлении россиянам не удался штурм в районе Каменки;

ВСУ также отразили штурм возле Новомихайловки на Кураховском направлении.

Генштаб сообщает, что враг постоянно обстреливает позиции украинских воинов из артиллерии и реактивным системам. В Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях наносил авиационные удары.