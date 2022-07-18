ВСУ отразили российские штурмы в районах восьми населенных пунктов - Генштаб
Враг наносит артиллерийские, ракетные и авиационные удары
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 18 июля, сообщает, что Украинская Армия отразила несколько попыток врага продвинуться вперед.
В частности:
- на Донецком направлении отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка;
- на Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели, поэтому отошли;
- на Запорожском направлении россиянам не удался штурм в районе Каменки;
- ВСУ также отразили штурм возле Новомихайловки на Кураховском направлении.
Генштаб сообщает, что враг постоянно обстреливает позиции украинских воинов из артиллерии и реактивным системам. В Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях наносил авиационные удары.
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.07.2022 в 09:15
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