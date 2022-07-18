Оккупанты перебросили значительное количество кораблей из Севастополя в новороссийск
Реакция на дальнобойное оружие?
ВМС ЗС України
По состоянию на 17.07.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр". В Средиземном море – 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации 6 кораблями и катерами.
Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях.
Несение боевой службы кораблями россии осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью.
К тому же россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
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