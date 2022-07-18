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Россияне за воскресенье потеряли 150 солдат и около 30 единиц техники - Генштаб

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Прошлись по средствам ПВО и артиллерии

Россияне за воскресенье потеряли 150 солдат и около 30 единиц техники - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 18 июля.

За воскресенье было уничтожено 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 38450 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1687 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 3886 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 849 (+3) ед,
  • РСЗО - 248 (+0) ед,
  • средства ПВО - 113 (+3) ед,
  • самолетов - 220 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
  • крылатые ракеты – 166 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
  • специальная техника – 70 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией
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