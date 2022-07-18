Россияне за воскресенье потеряли 150 солдат и около 30 единиц техники - Генштаб
Прошлись по средствам ПВО и артиллерии
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 18 июля.
За воскресенье было уничтожено 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 38450 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1687 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 3886 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 849 (+3) ед,
- РСЗО - 248 (+0) ед,
- средства ПВО - 113 (+3) ед,
- самолетов - 220 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
- крылатые ракеты – 166 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
- специальная техника – 70 (+2).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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