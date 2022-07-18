Россияне за воскресенье потеряли 150 солдат и около 30 единиц техники - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 18 июля.

За воскресенье было уничтожено 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 38450 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 1687 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3886 (+7) ед,

артиллерийских систем - 849 (+3) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+3) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),

крылатые ракеты – 166 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,

специальная техника – 70 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.