В москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения. Сигналы сирен оповещения и громкоговорители с информационным сообщением заработают 20 июля с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах столицы эрефии, сообщается на официальном сайте москвы сергея собянина.

В сообщении "тасс" отмечается, что тренировка нужна, чтобы отработать своевременное информирование жителей, а также действия экстренных и оперативных служб города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе "природного и техногенного характера".

Тем временем "глава" Чечни рамзан кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики.