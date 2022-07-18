Новости Оркостана: в москве протестируют сигнал сирены, рамзан кадыров требует в Чечню ПВО
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В москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения. Сигналы сирен оповещения и громкоговорители с информационным сообщением заработают 20 июля с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах столицы эрефии, сообщается на официальном сайте москвы сергея собянина.
В сообщении "тасс" отмечается, что тренировка нужна, чтобы отработать своевременное информирование жителей, а также действия экстренных и оперативных служб города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе "природного и техногенного характера".
Тем временем "глава" Чечни рамзан кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики.
"В современных условиях россии нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах россии как никогда востребованы системы ПВО".
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