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Новости Оркостана: в москве протестируют сигнал сирены, рамзан кадыров требует в Чечню ПВО

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Быстро дошел от закидона "Возьмем Киев за 3 дня" до "нам нужно ПВО в Чечне"

Новости Оркостана: в москве протестируют сигнал сирены, рамзан кадыров требует в Чечню ПВО

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В москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения. Сигналы сирен оповещения и громкоговорители с информационным сообщением заработают 20 июля с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах столицы эрефии, сообщается на официальном сайте москвы сергея собянина.

В сообщении "тасс" отмечается, что тренировка нужна, чтобы отработать своевременное информирование жителей, а также действия экстренных и оперативных служб города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе "природного и техногенного характера".

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Тем временем "глава" Чечни рамзан кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики.

"В современных условиях россии нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах россии как никогда востребованы системы ПВО".

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В статье: Рамзан Кадыров война с Россией
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Источник:
тасс

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