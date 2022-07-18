МИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине

Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Об этом сообщает МИД Китая. Глава министерства Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Китай не входит в число стран, вовлеченных в войну, однако Поднебесная не намерена "сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь". МИД Китая упорно призывает стороны к переговорам.

"В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира", – отметил Ван И.

Впрочем, китайский министр дал понять, что это будут не военные меры. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто, который регулярно делает неоднозначные заявления.