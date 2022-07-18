  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине
В тренде

МИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Что именно это значит?

МИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Об этом сообщает МИД Китая. Глава министерства Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Читайте такжеНовости Оркостана: в москве протестируют сигнал сирены, рамзан кадыров требует в Чечню ПВО

Китай не входит в число стран, вовлеченных в войну, однако Поднебесная не намерена "сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь". МИД Китая упорно призывает стороны к переговорам.

"В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира", – отметил Ван И.

Впрочем, китайский министр дал понять, что это будут не военные меры. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто, который регулярно делает неоднозначные заявления.

Читайте такжеПремьер-министр Венгрии: Мы не поставляем оружие Украине, чтобы рф не обстреливала венгров Закарпатья

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fmprc.gov.cn

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.07.2022 в 11:37
Косоокі ж вважають Сибір своєю територією. От хай і забирають.
Ответить
0
0
avatar
Lazio1900
18.07.2022 в 11:28
Помогайте нам, атакуйте рашку в Сибири
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.07.2022 в 12:07
Ну да, Сибір не прикрита ніким, всі боєздатні війська в них тут... Нащо їм той Тайвань, у Сибіру от нафта, газ і золото!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде