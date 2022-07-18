Отстранены, а не уволены. В Офисе Президента объяснили, что будет с Бакановым и Венедиктовой

Об уходе генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова с должностей пока речь не идет. Решение будет принято после завершения служебных расследований. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов.

"Речь об увольнении этих должностных лиц не идет. Генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей".

Он отметил, что отстранение главы СБУ и генпрокурора связано с тем, что "президент и все остальные достаточно долго ждали более конкретных и радикальных результатов от руководителей этих органов в контексте очищения департаментов от коллаборантов".

Смирнов сообщил, что будут проведены служебные расследования, по результатам конкретных проверок президентом Зеленским будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления об увольнении генпрокурора и председателя СБУ. Не исключается, что их могут восстановить в должностях.