Шольц: В случае мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера

В случае окончания войны в Украине, но при этом установления мира на условиях россии, –западные санкции не будут отменены. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"То, что нам вполне вероятно придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала. путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера".

"Если позволить, чтобы это сошло путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой".