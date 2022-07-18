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Шольц: В случае мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера

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Олаф на связи

Шольц: В случае мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В случае окончания войны в Украине, но при этом установления мира на условиях россии, –западные санкции не будут отменены. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"То, что нам вполне вероятно придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала. путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера".

"Если позволить, чтобы это сошло путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой".

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
zdf.de

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