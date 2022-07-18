Шольц: В случае мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера
Олаф на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
В случае окончания войны в Украине, но при этом установления мира на условиях россии, –западные санкции не будут отменены. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"То, что нам вполне вероятно придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала. путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера".
"Если позволить, чтобы это сошло путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой".
Популярное сейчас
- Украинские воины ударили по вражеским складам в Херсонской и Луганской областях
- Шаран: Некоторыми компонентами я не доволен, но понимаю, что накопилась усталость
- Неймар нужен, справедливость в раздевалке, напарник для Мбаппе: новый тренер ПСЖ дал первое большое интервью
- Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО