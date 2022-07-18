Владимир Зеленский назначил временного главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности. Об этом говорится в указе президента под номером 504/2022 от 18 июля.

Напомним, вчера, 17 числа, Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. Также Владимир Александрович отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову. Временно руководителем правоохранительного органа стал Алексей Симоненко.

Интересно, что Малюк с января 2020-го работал в центральном управлении СБУ как первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Уже в марте 2020 года Зеленский назначил его заместителем главы СБУ и начальником управления по борьбе с коррупцией. В этой должности Малюк пробыл до июля 2021 года.

В феврале 2022-го Малюка менее чем на две недели назначали замминистра внутренних дел. С должности уволили из-за перехода на другую работу. 3 марта его назначили первым заместителем главы СБУ.