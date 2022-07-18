Правильное российское ПВО: "защитники" оккупантов сбили свой же Су-34 над Луганской областью
Над временно оккупированным украинским городом
Фото из открытых источников
На Луганщине российские оккупанты сбили свой истребитель "Су-34". Из-за регулярных успешных ударов ВСУ орки регулярно паникуют и сами себе устраивают "демилитаризацию".
Так, ПВО оккупантов отработала по своему истребителю "Су-34". По одной версии, инцидент произошел в районе поселка Хрустальный (Луганская область), по другой ‒ в районе города Алчевск.
Сперва в комментариях россияне принялись радоваться, ведь они сперва подумали, что сбит был украинский самолет. Но быстро выяснилось, что это "friendly fire", и упал именно истребитель оккупантов. Естественно, видео быстро удалили.
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