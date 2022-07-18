Правильное российское ПВО: "защитники" оккупантов сбили свой же Су-34 над Луганской областью

На Луганщине российские оккупанты сбили свой истребитель "Су-34". Из-за регулярных успешных ударов ВСУ орки регулярно паникуют и сами себе устраивают "демилитаризацию".

Так, ПВО оккупантов отработала по своему истребителю "Су-34". По одной версии, инцидент произошел в районе поселка Хрустальный (Луганская область), по другой ‒ в районе города Алчевск.

Читайте также Украинские воины ударили по вражеским складам в Херсонской и Луганской областях

Сперва в комментариях россияне принялись радоваться, ведь они сперва подумали, что сбит был украинский самолет. Но быстро выяснилось, что это "friendly fire", и упал именно истребитель оккупантов. Естественно, видео быстро удалили.

​