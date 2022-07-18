российская армия нанесла ракетные удары по военному объекту и мосту на Одесщине

18 июля утром российская армия выпустила по Одесской области четыре ракеты из акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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"По Одесщине в 11:00 был нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, с этого времени мост и не функционирует. Пострадавших нет".

Отметим, что утренняя тревога в Одессе началась в 10:46 по киевскому времени, в 11:48 раздался отбой.