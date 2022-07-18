"Два роки гарантії". В видео российской журналистки попал кадр с украденным украинским холодильником
Facepalm
Скриншот из видео Ирины Шихман
На россии журналистка Ирина Шихман сняла сюжет о матерях погибших оккупантов. В видео звучит достаточно много "умных" мыслей от "бедных женщин". По их мнению, путин – великий стратег, а Украина сама бомбит свои жилые дома. Правда, на вопрос о том, почему российская армия пошла маршем на Киев, мамы солдат оккупационных войск адекватный ответ не дали.
На одном из кадров ролика видно, что за несколько дней т.н. "спецоперации" в Украине, прежде чем демилитаризироваться, один из солдат (естественно, таких сотни) успел отправить домой в оркостан холодильник. Наклейка гласит – "2 роки гарантії". В комментариях верно подметили, что родственники мертвого врага пытались содрать украинский стикер. Видимо, о мыле, губке и горячей воде россияне даже не вспомнили, настойчиво стирая в кровь ногти.
Также в рф вышел сюжет о новой машине для одной из российских семей, купленной на т.н. гробовые деньги. Родственники очередного одного орка потратили компенсацию на отечественный автомобиль "лада". Ведро с гайками вместо живого сына – потрясающий обмен.
Популярное сейчас
- Динамо узнало соперника в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
- Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник
- Оккупанты перебросили значительное количество кораблей из Севастополя в новороссийск
- Беларусь открыла границы для контрабанды подсанкционных товаров
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
- 23:29 Украинские Зозуля: Для меня нет хороших россиян. Все они причастны, все подонки
- 22:52 Украинские Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы
- 22:47 Украинские "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором