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"Два роки гарантії". В видео российской журналистки попал кадр с украденным украинским холодильником

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Facepalm

"Два роки гарантії". В видео российской журналистки попал кадр с украденным украинским холодильником

Скриншот из видео Ирины Шихман

Новина українською

На россии журналистка Ирина Шихман сняла сюжет о матерях погибших оккупантов. В видео звучит достаточно много "умных" мыслей от "бедных женщин". По их мнению, путин – великий стратег, а Украина сама бомбит свои жилые дома. Правда, на вопрос о том, почему российская армия пошла маршем на Киев, мамы солдат оккупационных войск адекватный ответ не дали.

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На одном из кадров ролика видно, что за несколько дней т.н. "спецоперации" в Украине, прежде чем демилитаризироваться, один из солдат (естественно, таких сотни) успел отправить домой в оркостан холодильник. Наклейка гласит – "2 роки гарантії". В комментариях верно подметили, что родственники мертвого врага пытались содрать украинский стикер. Видимо, о мыле, губке и горячей воде россияне даже не вспомнили, настойчиво стирая в кровь ногти.

Также в рф вышел сюжет о новой машине для одной из российских семей, купленной на т.н. гробовые деньги. Родственники очередного одного орка потратили компенсацию на отечественный автомобиль "лада". Ведро с гайками вместо живого сына – потрясающий обмен.

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В статье: война с Россией
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