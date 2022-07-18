Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь
Городской совет Нью-Йорка уже одобрил законопроект
фото из свободных источников
Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине на "Украинский путь".
Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.
Район Брайтон-Бич стал известен в средине 1970-х годов. Преимущественно из-за густоты поселения русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР. Место стали называть "Маленькая Одесса". Здесь расположена крупнейшая русскоязычная инфраструктура Нью-Йорка — заведения, радиостанции, магазины, газеты, школы и многое другое.
Переименование будет касаться только двух авеню, а не целого одноименного района, расположенного рядом.
Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе переименуют в "Маленький Таиланд", поскольку район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий. Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.
On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022
Популярное сейчас
- МИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине
- Новости Оркостана: в москве протестируют сигнал сирены, рамзан кадыров требует в Чечню ПВО
- "Эта потеря очень значимая". Тренер Шахтера - об уходе бразильцев
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице
Новости по теме
- 22:52 Украинские Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы
- 22:47 Украинские "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
- 22:32 Украинские Зеленский: Конкретные действия и бездействие каждого работника в секторе безопасности будут оценены