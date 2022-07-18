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Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь

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Городской совет Нью-Йорка уже одобрил законопроект

Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь

фото из свободных источников

Новина українською

Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине на "Украинский путь".

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

Район Брайтон-Бич стал известен в средине 1970-х годов. Преимущественно из-за густоты поселения русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР. Место стали называть "Маленькая Одесса". Здесь расположена крупнейшая русскоязычная инфраструктура Нью-Йорка — заведения, радиостанции, магазины, газеты, школы и многое другое.

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Переименование будет касаться только двух авеню, а не целого одноименного района, расположенного рядом.

Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе переименуют в "Маленький Таиланд", поскольку район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий. Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.

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В статье: война с Россией
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