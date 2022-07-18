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Около Харькова обезвредили ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ, командира взяли в плен

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36 оккупантов были уничтожены

Около Харькова обезвредили ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ, командира взяли в плен

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Разведывательная группа Главного управления разведки Кедр провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области.

Было обнаружено большое подразделение оккупантов, размещавшееся в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Позже Кедр вместе с подразделениями местной ТРО и Национальной гвардии провел ряд боеприкосновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненный командир взвода вражеской ДРГ.

Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140-го отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.

Непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

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В статье: война с Россией
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