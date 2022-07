Борис Джонсон летит бомбить Воронеж. Экс-премьер Британии снял крутое видео

Офис премьер-министра Великобритании опубликовал видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине истребителя Typhoon. Об этом пишет Sky News.

Джонсон выступил в роли второго пилота машины.

Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник.

На видео видно, как недалеко от истребителя, в котором летит Джонсон, в воздухе заправляется еще один самолет.

Джонсон сегодня выступит на авиашоу в Фарнборо и, по сообщениям СМИ, сравнит полет со своим руководством Консервативной партией.

Он расскажет о том, что провел "три счастливых года в кабине", а затем скажет: "Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому, но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь".

Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.



What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ