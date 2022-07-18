Борис Джонсон летит бомбить Воронеж. Экс-премьер Британии снял крутое видео
Полетал на истребителе Typhoon
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Офис премьер-министра Великобритании опубликовал видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине истребителя Typhoon. Об этом пишет Sky News.
Джонсон выступил в роли второго пилота машины.
Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник.
На видео видно, как недалеко от истребителя, в котором летит Джонсон, в воздухе заправляется еще один самолет.
Джонсон сегодня выступит на авиашоу в Фарнборо и, по сообщениям СМИ, сравнит полет со своим руководством Консервативной партией.
Он расскажет о том, что провел "три счастливых года в кабине", а затем скажет: "Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому, но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь".
Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.— TalkTV (@TalkTV) July 18, 2022
What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ
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