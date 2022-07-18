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Кулеба рассказал, в каком случае Украина разорвет дипотношения с Беларусью

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Министр также пояснил о варианте транзита украинского зерна через территорию Беларуси

Кулеба рассказал, в каком случае Украина разорвет дипотношения с Беларусью

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее войска пересекут границу в поддержку российского вторжения.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба.

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Министр также пояснил, что вариант транзита украинского зерна через территорию Беларуси рассматривался исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает.

"Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не в повестке дня", - сказал он.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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