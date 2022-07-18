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"Не хочу больше быть пехотой", - оккупант жалуется бабушке на большие потери под Изюмом. ВИДЕО

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Бабушка интересно отвечает внуку

"Не хочу больше быть пехотой", - оккупант жалуется бабушке на большие потери под Изюмом. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты в районе Изюма Харьковской области несут большие потери. Это влияет на психику, поэтому они хотят сбежать с войны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский солдат признается бабушке, что они "берут лес" под Изюмом, но из их взвода из 90 человек осталось лишь 26.

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"Спецназ зашел, пиз@ы за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. Нае@@ли нас с деньгами", - сказал оккупант.

В то же время бабушка военного отмечает, что ее внук подписал недействительный контракт для службы в армии.

"Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п@@да бумажка. Говорит, за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо", - отвечает милая бабуля.

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В статье: война с Россией
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