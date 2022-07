Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО

Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".

об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.

"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.

A Russian Nazi family exchanged their dead Nazi son for a brand new Lada car pic.twitter.com/gvD4n1TatO