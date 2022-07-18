Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
И похвастался этим пропагандистским СМИ
фото из свободных источников
Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".
об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.
"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.
A Russian Nazi family exchanged their dead Nazi son for a brand new Lada car pic.twitter.com/gvD4n1TatO— Mykhailo Golub (@golub) July 18, 2022
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