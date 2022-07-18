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Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО

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И похвастался этим пропагандистским СМИ

Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".

об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.

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"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.

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В статье: война с Россией
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