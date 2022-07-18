Фанатеющего от Лукашенко и Путина нардепа Шевченко выгнали из зала Рады за военную форму

Скандальный нардеп Евгений Шевченко, являющийся поклонником белорусского диктатора Александра Лукашенко и главы кремлевского режима Владимира Путина, пришел в Верховную Раду в военной форме.

Соответствующее видео в понедельник, 18 июля, опубликовал у себя в Telegram-канале замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, остальные депутаты попытку Шевченко выдать себя за защитника Украины, приняли в штыки, пристыдив его за это.

"Получил замечания от коллег, что в зале не надо кичиться военной формой. Особенно во время войны. После определенной перепалки Шевченко покинул зал… Пошел переодеваться и не вернулся", — рассказал Железняк.

Также стоит отметить, что неуставное ношение военной формы также является нарушением закона.

Напомним, что исключенный из Слуги народа за поддержку белорусского диктатора Александра Лукашенко, в свое время похвалил скандальную статью главы Кремля Владимира Путина об Украине. По его словам, провокационные размышления российского президента об "одном народе" свидетельствуют о готовности РФ к углублению конфликта "вплоть до военной фазы", а виновны в этом якобы "внешнее управление и антирусская идеология" в Украине.

Шевченко исключили из Слуги народа 24 мая 2021 года после череды его скандальных высказываний, в частности, в поддержку режима Лукашенко и захвата белорусскими силовиками самолета Ryanair для похищения оппозиционного журналиста Романа Протасевича.