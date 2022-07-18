Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в ЕС, но отказался его называть

Накануне получения статуса кандидата в члены Европейского Союза Украина слышала сомнения, что ей удастся его получить. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Forbes.

По его словам, дипломатам говорили, что "не будет у вас статуса кандидата".

"За неделю до того, как это решение было принято, все еще поступали сигналы: "Пацаны, вы там осторожно! Вы должны управлять ожиданиями украинского общества, потому что ничего не будет". Но мы добились результата", – сказал глава МИД.

Кулеба сравнил евроинтеграцию с работой фермера. По его словам, надо каждый день выходить и "систематически работать тяпкой", а не гипотетически планировать, сколько лет это займет.

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Глава МИД отметил, что сейчас Украина должна "пахать огород" – ежедневно утверждать законы и постановления Кабмина, – но также должен быть ряд шагов со стороны ЕС.

Он рассказал, что президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС, однако отказался его называть.

"Здесь решение еще зависит от ЕС, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% отвечать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать", – добавил Кулеба.

Напомним, что 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. За неделю до этого лидеры Италии, Франции, Германии и Румынии поддержали в Киеве предоставление Украине этого статуса.