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Официально: Азербайджан будет поставлять в ЕС не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно

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Уже подписан договор

Официально: Азербайджан будет поставлять в ЕС не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно

фото из свободных источников

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Сегодня в Баку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты подписали новый Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в области энергетики.

Об этом сообщает Ec.Europa.

Новый Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в области энергетики, подписанный сегодня двумя президентами, содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

Это поможет достичь целей диверсификации в плане REPowerEU и помочь Европе покончить с зависимостью от российского газа. Благодаря укреплению энергетического сотрудничества Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году.

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Сейчас ЕС и Азербайджан также ведут переговоры по новой всеобъемлющей сделки, которая позволит усилить сотрудничество в широком диапазоне сфер, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества, подчеркивая при этом важность человеческого прав и верховенства права.

После сегодняшнего визита в Баку Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан соберется 19 июля в Брюсселе, чтобы рассмотреть общие отношения и обсудить потенциальные сферы взаимного интереса для сотрудничества в будущем.

В ЕС говорят, что энергетика - это лишь одна из сфер, где можно расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и расширения трубопровода.

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