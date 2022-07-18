  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 млн евро
В тренде

ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 млн евро

Общие новости
(3 голосов)

Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года

ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 млн евро

фото из свободных источников

Новина українською

Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель.

По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.

Читайте такжеВ Украине хотят ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствами ЕС

Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде