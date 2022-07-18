ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 млн евро
Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года
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Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.
Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель.
По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.
Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.
"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.
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