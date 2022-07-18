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Оккупанты вторглись в Украину, используя карты прошлого века — ФОТО

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Некоторым из них более полувека

Оккупанты вторглись в Украину, используя карты прошлого века — ФОТО

СБУ

Новина українською

Часть российских командиров, которые вторглись в Украину, руководствовались топографическими картами Украины 1969 года.

Об этом свидетельствуют документы захватчиков, которые изъяла СБУ на месте временно оккупированных районов Харьковской области.

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В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет.

"На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", — говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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