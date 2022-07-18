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В оккупированной Новой Каховке в районе ГЭС звучат сильные взрывы - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Оккупанты суетятся

В оккупированной Новой Каховке в районе ГЭС звучат сильные взрывы - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

18 июля, около 18:00 в районе ГЭС неподалеку временно оккупированной Новой Каховки (Херсонская область) прозвучали ряд взрывов.

Об этом сообщают херсонские паблики.

Люди сообщают, что пожар сильный, оккупанты мечутся и никого близко не подпускают.

Какой-либо более детальной информации пока нет.

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Напомним, что в последнее время ВСУ, получив американские РСЗО, часто и очень точно начали накрывать в оккупированных регионах склады боеприпасов и ГСМ оккупантов.

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В статье: война с Россией
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