В оккупированной Новой Каховке в районе ГЭС звучат сильные взрывы - ВИДЕО
Оккупанты суетятся
фото из свободных источников
18 июля, около 18:00 в районе ГЭС неподалеку временно оккупированной Новой Каховки (Херсонская область) прозвучали ряд взрывов.
Об этом сообщают херсонские паблики.
Люди сообщают, что пожар сильный, оккупанты мечутся и никого близко не подпускают.
Какой-либо более детальной информации пока нет.
Напомним, что в последнее время ВСУ, получив американские РСЗО, часто и очень точно начали накрывать в оккупированных регионах склады боеприпасов и ГСМ оккупантов.
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