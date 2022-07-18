На юге враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Генштаб доложил о ситуации на фронте по направлениям

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 18 июля.

Идут сто сорок пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Сиверском направлении противник продолжает вести воздушную разведку наших объектов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью недопущения продвижения наших войск в сторону государственной границы.

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Враг осуществил обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка, Слатино, Борщева, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяже. Нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в направлении Изюм – Барвинковое. Совершил артиллерийские обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.

Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.

На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудару вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Безупешно. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Майского и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.

Наши защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое - Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не вел. Совершал артиллерийские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Тоненькое, Невельское, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Новополь, Гуляйполе, Юрковка, Орехов и Малые Щербаки. Нанес авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления сил обороны, активно ведет воздушную разведку БпЛА.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое. А авиационные удары - возле Потемкино и Белой Криницы.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины.