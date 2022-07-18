Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении главы СБУ Баканова
На данный момент документ находится на рассмотрении
Зе!Президент
Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект по увольнению главы СБУ Ивана Баканова.
Проект зашел в Раду 18 июля и на данный момент находится на рассмотрении руководства.
Пояснительной записки к документу пока нет.
При этом, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, рада рассмотрит увольнение Баканова уже завтра, 19 июля.
Напомним, что вчера, 17 июня,
Статья 47 относится к Разделу III: "Взыскания за нарушение военной дисциплины".
Также от исполнения своих обязанностей была отстранена Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
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