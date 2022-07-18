Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении главы СБУ Баканова

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект по увольнению главы СБУ Ивана Баканова.

Проект зашел в Раду 18 июля и на данный момент находится на рассмотрении руководства.

Пояснительной записки к документу пока нет.

При этом, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, рада рассмотрит увольнение Баканова уже завтра, 19 июля.

Напомним, что вчера, 17 июня, Зеленский отстранил Баканова от исполнения служебных обязанностей по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Статья 47 относится к Разделу III: "Взыскания за нарушение военной дисциплины".

Также от исполнения своих обязанностей была отстранена Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.