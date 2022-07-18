Батальон имени Шейха Мансура начал подготовку к боевым действиям в Чечне
Воюющие за Украину чеченцы готовятся к боевым действиям в Чечне
Бойцы добровольческого чеченского батальона им. Шейха Мансура, сражающегося в Украине против российских оккупационных войск, начали подготовку к боевым действиям в Чечне.
Об этом рассказал спикер батальона Ислам Белокиев.
По его словам, территория Чечни поделена на три фронта (северный, центральный и южный) и 16 секторов, в которых уже ведется планомерная работа с местным населением для выявления мест дислокации, путей передвижения, типа и количества вооружений противника.
Спикер батальона также добавил, что им известны вражеские позиции, базы, а также другая информация о российских войсках в Чечне.
Популярное сейчас
- Борис Джонсон летит бомбить Воронеж. Экс-премьер Британии снял крутое видео
- Заря и Ворскла узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Конференций
- Оккупанты перебросили значительное количество кораблей из Севастополя в новороссийск
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице
Новости по теме
- 22:52 Украинские Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы
- 22:47 Украинские "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
- 22:32 Украинские Зеленский: Конкретные действия и бездействие каждого работника в секторе безопасности будут оценены