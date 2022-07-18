Батальон имени Шейха Мансура начал подготовку к боевым действиям в Чечне

Бойцы добровольческого чеченского батальона им. Шейха Мансура, сражающегося в Украине против российских оккупационных войск, начали подготовку к боевым действиям в Чечне.

Об этом рассказал спикер батальона Ислам Белокиев.

По его словам, территория Чечни поделена на три фронта (северный, центральный и южный) и 16 секторов, в которых уже ведется планомерная работа с местным населением для выявления мест дислокации, путей передвижения, типа и количества вооружений противника.

Спикер батальона также добавил, что им известны вражеские позиции, базы, а также другая информация о российских войсках в Чечне.