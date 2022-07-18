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Во-первых, это красиво. ВСУ уничтожили две российские САУ Мста-С. ВИДЕО

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Экипажи стали почитателями творчества Кобзона

Во-первых, это красиво. ВСУ уничтожили две российские САУ Мста-С. ВИДЕО

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Новина українською

Украинские воины уничтожили две российские САУ 2С19 "Мста-С".

Видео успешной атаки украинских воинов опубликовано в соцсетях.

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На каком направлении русские экипажи САУ отправились на концерт Кобзона, не уточняется.

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В статье: война с Россией
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