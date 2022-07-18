Педагоги и ученые получат право на отсрочку от призыва во время мобилизации - законопроект
Рада начала рассмотрение такого законопроекта
фото из свободных источников
18 июля парламент в ходе пленарного заседания рассмотрел ряд законодательных инициатив. Среди них о том, что работников украинских учебных заведений не будут призывать во время мобилизации.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, принят в первом чтении за основу законопроект №7352. Этот документ предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на отсрочку от призыва во время мобилизации будет распространяться на педагогических работников высшего образования и учреждений профессионального высшего образования.
Как говорится в тексте документа, одно из условий получения права на отсрочку - такие граждане должны быть трудоустроены в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Ученое звание или ученая степень педагога в таком случае не будут учитываться.
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