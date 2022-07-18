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А iPhone конфисковали. Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях

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Бульбофюрер закручивает гайки

А iPhone конфисковали. Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Беларуси суд приговорил к полутора годам колонии мужчину, который опубликовал в мессенджере негативный комментарий о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко.

Об этом сообщает белорусское медиа "БЕЛТА" со ссылкой на Гомельский областной суд.

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"Житель Добрушского района Гомельской области оставил в Telegram "комментарий оскорбительного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч.1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого", - говорится в в сообщении.

Жителя Добруша приговорили к полутора годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован. Однако, по информации СМИ, приговор пока не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2022 в 22:25
У чык-чырыка просто айфона никогда не было...
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