По $100 за голову. Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Русские платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются бать корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям", - заявил Ким.