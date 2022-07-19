В Офисе президента рассказали, что будет с россиянами, которые поселились в Крыму после 2014 года
Об этом рассказала Тамила Ташева
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Население, незаконно переселившееся в Крым во время российской оккупации, после освобождения полуострова должно будет покинуть его территорию.
Об этом в интервью Укринформу рассказала постоянной представительницы президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
"Все просто, и это не противоречит международному праву. То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым", - сказала она.
При этом Ташева отметила, что речь не идет о насильственном выселении: "это должен быть добровольный выезд с территории, на которую они незаконно прибыли".
Затем, по ее словам, они могут подать официальную заявку в украинские органы, обратиться за разрешением на проживание и выложить основания - "почему мы должны предоставить им такую возможность".
Ташева подчеркнула, что "определенные меры" должны касаться не только российского населения, но и украинского, проживавшего в Крыму в течение восьми лет.
"Я имею в виду не выдворение, а определенные люстрационные меры. Это все соотносится с переходным правосудием, как определено в документах ООН, и эти вопросы Украина уже прорабатывает", - пояснила она.
Ранее Ташева также рассказала, что возврат Крыма, временно оккупированный Россией, возможен и военным путем. Ведь с 24 февраля подходы к этому вопросу изменились
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