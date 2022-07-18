В Украине запретят присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией
Такой законопроект одобрила Верховная рада
фото из свободных источников
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Документ за основу поддержали 253 нардепа.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Законопроектом №7253 предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, превозносящие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие государство-оккупанта.
Документом устанавливается запрет в названиях на российские достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику.
Интересно, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.
Популярное сейчас
- Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
- Около Харькова обезвредили ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ, командира взяли в плен
- Палкин: ФИФА убивает украинские клубы
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Новости по теме
- 22:52 Украинские Зеленский: Массив связей между структурами Украины и спецслужбами рф оставляют очень серьезные вопросы
- 22:47 Украинские "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
- 22:23 Украинские Видеодайджест за 144-й день войны от Генштаба ВСУ