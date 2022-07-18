Экс-начальника крымского СБУ Кулинича отправили под арест

Суд арестовал бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующего работника СБУ Олега Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

Ведомство не называет имя арестованного, но детали дела свидетельствуют о том, что это - Олег Кулинич.

По данным ДБР, Кулинич до сих пор является действующим сотрудником СБУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

Кулинича подозревают по трем статьям:

– ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Напомним, что Кулинича задержали 16 июля.

Следствие установило, что Кулинич сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Среди прочего, он передавал им разведывательную информацию против Украины. В частности, информацию, составляющую государственную тайну.

Также задокументировано участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

Кулинич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года.