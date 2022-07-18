  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ: Замглавы администрации Путина мог попасть под обстрел ВСУ в Новой Каховке
В тренде

СМИ: Замглавы администрации Путина мог попасть под обстрел ВСУ в Новой Каховке

Общие новости
(1 голосов)

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

СМИ: Замглавы администрации Путина мог попасть под обстрел ВСУ в Новой Каховке

фото из свободных источников

Новина українською

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных территорий Украины, мог попасть под ракетный удар ВСУ в Новой Каховке.

Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщили российские СМИ.

Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенными Кремлем "властями" Херсонской области. Среди участников называют "главу администрации" Сальдо.

Сообщалось, что участники совещания укрылись от обстрела в подвальных помещениях и никто не пострадал.

В то же время российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде