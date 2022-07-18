СМИ: Замглавы администрации Путина мог попасть под обстрел ВСУ в Новой Каховке
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке
фото из свободных источников
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных территорий Украины, мог попасть
Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщили российские СМИ.
Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенными Кремлем "властями" Херсонской области. Среди участников называют "главу администрации" Сальдо.
Сообщалось, что участники совещания укрылись от обстрела в подвальных помещениях и никто не пострадал.
В то же время российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.
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