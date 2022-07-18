СМИ: Замглавы администрации Путина мог попасть под обстрел ВСУ в Новой Каховке

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных территорий Украины, мог попасть под ракетный удар ВСУ в Новой Каховке .

Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщили российские СМИ.

Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенными Кремлем "властями" Херсонской области. Среди участников называют "главу администрации" Сальдо.

Сообщалось, что участники совещания укрылись от обстрела в подвальных помещениях и никто не пострадал.

В то же время российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.