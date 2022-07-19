Резников пообщался с министром обороны США и анонсировал "очень хорошие новости"

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом он написал в твиттере.

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"Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того,

Ллойд Остин имеет некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже", - написал Резников.