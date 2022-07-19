Резников пообщался с министром обороны США и анонсировал "очень хорошие новости"
Детали, правда, не уточнил
фото из свободных источников
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом он написал в твиттере.
"Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того,
Ллойд Остин имеет некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже", - написал Резников.
I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein: we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to ???????? etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022
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