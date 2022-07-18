Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором стали РСЗО HIMARS
Валерий Залужный пообщался с Марком Милли
Генштаб ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на поле боя.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.
Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива", - написал Залужный.
Залужный отметил, что традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания контактной группы по обороне Украины они с Милли синхронизировали запросы украинской стороны.
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